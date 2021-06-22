В уряді пояснили падіння економіки України на початку 2021 року

"Падіння ВВП в І кварталі 2021 року спричинене, перш за все, запровадженням зимового та регіональних весняних локдаунів, а також низькою економічною активністю, що традиційно спостерігається на початку року", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в міністерстві, найбільше зазнали скорочення такі складові попиту, як інвестиції – через збереження невизначеності (мінус 4,9%) та експорту (мінус 4,7%) - через повільне відновлення світового попиту в умовах суттєвого зростання цін на сировинних ринках.

Разом з тим мало місце зростання кінцевих споживчих витрат на 1,4% завдяки збільшенню мінімальної заробітної плати, зокрема, з 1 січня 2021 року відбулось підвищення мінімальної заробітної плати до 6000 грн та, відповідно, середньомісячної заробітної плати, а також витрат бюджету на забезпечення медичних потреб та підтримку населення та бізнесу з метою стимулювання попиту, йдеться в повідомленні.

"Динаміка ВВП за І квартал 2021 року відповідає раніше прогнозованим тенденціям. Проте за підсумками ІІ кварталу 2021 року очікується, що ВВП вийде на позитивний тренд", - зазначили в міністерстві.

У Мінекономіки нагадали про те, що раніше погіршили прогноз відновлення економіки України у 2021 році з 4,6% до 4,1%. Таким чином, економіка відновиться після падіння у 2020 році на 4,0%.