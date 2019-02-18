В уряді назвали цифри виконання Угоди про асоціацію з ЄС

Україна за 2018 рік виконала половину від запланованого

Украина по 2018 год выполнила 52% плановых заданий Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе.

Как отметила вице-премьер, 2018 год стал первым годом полноценной реализации Соглашения об ассоциации с ЕС.

По ее данным, в сравнении с 2017 годом прогресс выполнения запланированных задач в 2018 году возрос на 11% и составил 52%. Постепенно выполняются задачи Соглашения, которые были выполнены в предыдущие годы.

"Как следствие, суммарный результат исполнения Соглашения существенно растет и сейчас составляет 42% от запланированных задач от начала его выполнения", - отметила вице-премьер-министр.

По ее словам, в 2018 году наибольший прогресс достигнут в таких направлениях, как предпринимательство (89%), сельское хозяйство (86%), уменьшение технических барьеров в торговле (70%), социальная политика и трудовые отношения (70%). Наименее удачно идет выполнение обязательств в таких направлениях как образование, обучение и молодежь (13%), транспорт, транспортная инфраструктура, почтовые и курьерские услуги (15%), государственные закупки (16%), окружающая природная среда и гражданская защита (22%).

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса группы "Рейтинг", осенью 2018 года половина украинцев (50%) поддержали бы на референдуме вступление страны в Европейский Союз, 30% респондентов выступают против, 7% не пойдут на референдум, а 12% не определились.

Напомним, по данным данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Киевского международного института социологии, в августе 2018 года большинство граждан (52%) считали, что Украине нужно стать членом Европейского Союза, тогда как примерно треть (34%) с этим не согласны и еще 15% не могли определиться со своей позицией.