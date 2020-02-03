В уряді назвали необхідні надходження від закону "Про гральний бізнес"

У разі прийняття законопроекту "Про гральний бізнес" в Україні, бюджет держави повинен отримати надходження у розмірі не менше 9 мільярдів гривень. Про це заявила представник Кабміну у Верховній Раді Олена Шуляк, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, альтернативні законопроекти повинні містити такі ж суми з точки надходження до бюджету.

"Прохання звернути увагу на законопроект, що стосується державного регулювання діяльності з організації азартних ігор. У жовтні Кабмін подавав законопроект № 2285. У цьому варіанті було передбачено надходження до бюджетів різних рівнів. Це 9 мільярдів гривень, а з них 4 мільярди вже були враховані у спеціальному фонді, у прийнятому бюджеті на цілі медицини та освіти. Тому дуже важливо, щоб альтернативні версії законопроектів також були б такими ж з точки зору надходжень до бюджетів", - заявила Шуляк.

Нагадаємо, 16 січня Верховна рада підтримала за основу в першому повторному читанні проект закону №2285-д "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор". Проектом вводиться комплексне регулювання ринку азартних ігор в Україні.

Раніше комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав закон про легалізацію грального бізнесу. Як заявив глава комітету Данило Гетьманцев, гральний бізнес в Україні не буде працювати під виглядом державних лотерей.