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Україна готує план післявоєнного відновлення: що він передбачатиме

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Україна, Понеділок 18 квітня 2022 14:54
Україна готує план післявоєнного відновлення: що він передбачатиме Фото: нарада у президента (president.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський провів нараду, на якій було розглянуто план післявоєнного відновлення та розвитку країни. Особливу увагу під час наради було акцентовано на проведенні низки важливих економічних реформ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Як проінформував прем’єр-міністр Денис Шмигаль, план післявоєнного відновлення складається з декількох частин, до його розробки долучилися міжнародні аудиторські компанії, українські аналітичні центри, парламентські комітети та міністерства.

План передбачає відновлення України на нових принципах з використанням усіх доступних ресурсів і можливостей. Зокрема, заплановано покриття матеріальних збитків, завданих війною, відновлення зруйнованих інфраструктурних потужностей та структурна модернізація української економіки, зазначив він.

Також учасники зустрічі обговорили перебіг європейської інтеграції та отримання Україною статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

У заході взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, заступники керівника Офісу глави держави, члени уряду, керівництво парламентської більшості та профільних комітетів Верховної ради України.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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