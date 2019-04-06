В уряді Британії сподіваються на успіх у переговорах з опозицією щодо Brexit

Міністр фінансів Британії Філіп Хаммонд заявив, що сподівається на успіх у переговорах з представниками Лейбористської партії щодо ухвалення угоди про Brexit (вихід Британії з Євросоюзу). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Хаммонда, він впевнений, що британський уряд прийде до "певної форми згоди" з опозиційною Лейбористською партією для ухвалення угоди про вихід країни з Європейського союзу на наступному голосуванні.

Як зазначив міністр фінансів, переговори з лейбористами тривають. Також він очікує, що сторони обміняються декількома варіантами угоди.

Крім того, Хаммонд оптимістично налаштований щодо можливих результатів спеціального саміту Ради Європейського союзу, який відбудеться наступного тижня.

"Я розумію, що колегам з ЄС дещо набридло, що процес триває так довго. Але я дуже впевнений, що ми це зробимо (вийдемо з ЄС - ред.)", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що немає причин для додаткової відстрочки Brexit. За його словами, Європейський Союз встановив дуже чіткі терміни, і "немає жодних підстав продовжувати ці строки".

Зазначимо, глава Європейської ради Дональд Туск має намір запропонувати Великобританії "гнучку відстрочку" Brexit. План Дональда Туска дозволяє Великобританії покинути Євросоюз з відстрочкою до 12 місяців. Лондон може вийти і раніше, однак для цього угода з Брюсселем має бути схвалена в парламенті і узгоджена на екстреному саміті лідерів ЄС на наступному тижні.