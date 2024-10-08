Правило мобилизации. Какой призывной возраст в Украине в 2024 году

Общие правила мобилизации

Согласно законодательству, мобилизовать могут:

военнообязанных от 18 до 60 лет, которые признаны пригодными по состоянию здоровья и служили в армии

военнообязанных мужчин старше 25 лет и до 60 лет, пригодных по здоровью и без военного опыта (весной призывной возраст был снижет с 27 до 25 лет)

(весной призывной возраст был снижет с 27 до 25 лет) мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые ранее имели статус "ограниченно пригодный". Этот статус был отменен, они должны до 4 февраля 2025 года пройти медкомиссию и получить новый статус (пригодный/непригодный к службе)

мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые были сняты с воинского учета, но признаны пригодными к службе в условиях военного положения (тоже должны пройти повторную медкомиссию)

Кого могут мобилизовать в возрасте от 18 до 25 лет

На сегодня украинские мужчины 18-25 лет считаются призывниками и не могут быть мобилизованы. В том числе потому, что отменен призыв на срочную службу (с 2025 года для них вводится базовая военная подготовка). Исключение - добровольная мобилизация.

Тем не менее в этой категории тоже есть военнообязанные, которые могут быть призваны. Это:

те, кто окончил военную кафедру, стал офицером запаса и не продолжает обучение в магистратуре

те, кто отслужил срочную службу (за исключением последней демобилизации срочников в 2024 году, их могут призвать только через год)

те, у кого был статус "непригодный в мирное время" или "ограниченно пригодный в военное время" (выше было указано, что они должны пройти комиссию, и если установят статус "пригодный", их могут мобилизовать)

Мобилизацию "ограниченно пригодных" до 25 лет должны отменить

Сейчас на рассмотрении в Верховной Раде законопроект №11379-д. Если завтра, 9 октября 2024 года, его проголосуют во втором чтении, то категорию мужчин от 18 до 25 лет, которая ранее имела статус "непригодный" или "ограниченно пригодный", исключат из перечня подлежащих мобилизации.

Такие лица смогут служить по своему желанию.

Кроме того, возможно нардепы поддержат норму в законопроекте о том, что уже мобилизованные из этой категории смогут уволиться в запас. Если не изъявят желание продолжить службу. Но есть вероятность, что для этого будут нарабатывать отдельный закон.

Мобилизация старше 50 лет - по решению Генштаба

Ранее стало известно, что мужчины в возрасте от 50 до 60 лет могут быть мобилизованы только по распоряжению Генштаба ВСУ. Речь идет о директиве Сухопутных войск.

Отдельное мобилизационное распоряжение означает, что оно издается на конкретного человека с указанием всех данных. То есть фактически запрещена принудительная мобилизация мужчин старше 50 лет.

По словам главы комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федора Вениславского, это позиция военного руководства. А директива Сухопутных сил говорит о том, что военнообязанные старше 50 лет могут быть мобилизованы при условии наличия дефицитной военно-учетной специальности.

Нардеп также отметил, что воинские части отказываются набирать всех подряд в этом возрасте. А если у них нет важной военной специальности, смысла в мобилизации тоже нет.

Однако стоит отметить, что директива не имеет силы закона, а несет лишь рекомендательный характер. А у Генштаба нет полномочий сужать или расширять действие норм законодательства. Поэтому чтобы полностью реализовать это ограничение, вероятно, потребуются изменения в законы о мобилизации.

Отметим, за последние недели появились новые уточнения в процессе призыва на службу в армию. Подробнее читайте в материале "В ТЦК за 7 дней, повестки по почте и бронь. Как изменили правила мобилизации в Украине".

Также сообщалось, что Кабинет министров разрешил воинским частям набирать добровольцев в обход территориальных центров комплектования (ТЦК).