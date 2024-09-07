Правильным ответом Запада на удары по Львову была бы передача "Томагавков", - Чернев

Правильным ответом западных партнеров Украины на российские ракетные удары по Львову и другим городам была бы передача "Томагавков". Это бы позволило уничтожить российскую стратегическую авиацию.
Об этом рассказал глава постоянной украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Правильным ответом наших партнеров (на удары по Львову, Кривому Рогу и Полтаве - ред.) было бы предоставление нам "Томагавков", способных лететь на 2000-2500 километров и поражать стратегические бомбардировщики где-то в Омской области, в Оленьей, откуда они взлетают", - подчеркнул Чернев.
Он пояснил, что даже разрешение на дальнобойное оружие не решит проблему.
"Условно говоря, даже разрешение сейчас на дальнобойное оружие, которое мы считаем дальнобойным, потому что это средней дальности, это АТАКМС, который летит на 300 километров, не решит проблему. Потому что они по Львову или Киеву летят в основном крылатые ракеты, которые запускают со стратегических бомбардировщиков", - отметил он.
Однако Чернев добавил, что это оружие поможет Украине решить проблему по крайней мере с КАБами.
"Носителями КАБов являются бомбардировщики не стратегические, которые взлетают на расстоянии 200-300 километров, где мы можем их поразить этим оружием", - подытожил он.
Это - семейство американских многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет большой дальности стратегического и тактического назначения подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования.
Ракета совершает полет на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Состоит на вооружении кораблей и подлодок ВМС США, использовалась во всех значительных военных конфликтах с участием США с момента ее принятия на вооружение в 1983 году.
Примерная стоимость ракеты в 2014 году составила 1,45 млн долларов.
Напомним, что европейские страны и США Британия, Франция и США предоставляют Украине дальнобойные ракеты в рамках военной помощи. Однако для поставки есть условие - не использовать вооружение для ударов по территории России.
Президент Украины Владимир Зеленский уже неоднократно призывал союзников изменить свою политику по этому вопросу. Он объяснял это тем, что Украине следует атаковать аэродромы РФ, на которых базируется тактическая и стратегическая авиация.
Как пояснил на днях глава Пентагона Ллойд Остин, россияне переместили свою тактическую авиацию за пределы действия переданных ВСУ ракет ATACMS.
В то же время министр обороны Рустем Умеров пояснил, что Украина передала США список целей для глубоких ударов ATACMS по России.
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