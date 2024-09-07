Правильным ответом Запада на удары по Львову была бы передача "Томагавков", - Чернев

"Правильным ответом наших партнеров (на удары по Львову, Кривому Рогу и Полтаве - ред.) было бы предоставление нам "Томагавков", способных лететь на 2000-2500 километров и поражать стратегические бомбардировщики где-то в Омской области, в Оленьей, откуда они взлетают", - подчеркнул Чернев.

Он пояснил, что даже разрешение на дальнобойное оружие не решит проблему.

"Условно говоря, даже разрешение сейчас на дальнобойное оружие, которое мы считаем дальнобойным, потому что это средней дальности, это АТАКМС, который летит на 300 километров, не решит проблему. Потому что они по Львову или Киеву летят в основном крылатые ракеты, которые запускают со стратегических бомбардировщиков", - отметил он.

Однако Чернев добавил, что это оружие поможет Украине решить проблему по крайней мере с КАБами.

"Носителями КАБов являются бомбардировщики не стратегические, которые взлетают на расстоянии 200-300 километров, где мы можем их поразить этим оружием", - подытожил он.