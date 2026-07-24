Правила отпусков во время войны: кто имеет право на более 24 дней и какие ограничения

Право на отдых является одним из конституционных прав украинцев. В частности, на ежегодные оплачиваемые отпуска и другие виды отпусков, предусмотренные законодательством. В то же время, во время военного положения действуют отдельные правила.
РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции объясняет, кто имеет право на отпуск, когда его можно получить и какие особенности действуют во время военного положения.
Главное:
Право на отпуск имеют все работники, которые находятся в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями или организациями независимо от формы собственности, вида деятельности и отрасли, а также работающие по трудовому договору у физического лица.
Это право распространяется не только на граждан Украины, но и на иностранцев и лиц без гражданства.
В первый год работы право на ежегодный основной отпуск полной продолжительности возникает после шести месяцев непрерывной работы на одном предприятии.
В то же время отдельные категории работников могут воспользоваться им раньше. Это, в частности:
Минимальная продолжительность ежегодного основного отпуска составляет 24 календарных дня за отработанный рабочий год.
Для отдельных категорий работников закон предусматривает более длительный отпуск. В частности:
Сезонным и временным работникам отпуск предоставляется пропорционально отработанному времени.
Кроме основного отпуска, законодательство предусматривает ежегодные дополнительные отпуска, в том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда, за особый характер работы и в других случаях, определенных законом.
Общая продолжительность основного и дополнительных ежегодных отпусков не может превышать 59 календарных дней, а для работников, занятых на подземных горных работах, - 69 календарных дней.
Очередность предоставления отпусков определяет график, утверждаемый работодателем с учетом интересов работников.
О дате начала отпуска работника должны письменно сообщить не позднее чем через две недели.
По договоренности между работником и работодателем отпуск можно поделить на две части. В то же время одна непрерывная часть должна длиться не менее 14 календарных дней.
Во время военного положения работодатель имеет право ограничить продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 24 календарными днями.
Если по закону работнику положено больше дней, неиспользованную часть отпуска переносят на период после прекращения или отмены военного положения.
В то же время после решения Конституционного Суда от 19 мая 2026 года работники младше 18 лет и лица с инвалидностью даже во время военного положения сохраняют право на минимальную продолжительность оплачиваемого ежегодного отпуска, гарантированную законом. То есть:
Также работодатель может отказать в предоставлении любого вида отпуска работнику, если тот привлечен к работе на объектах критической инфраструктуры, производстве товаров оборонного назначения или выполняет мобилизационное задание.
Исключение составляют отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком до трех лет, которые должны предоставляться обязательно.
Во время военного положения работодатель может предоставить отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока, предусмотренного законом. Ее продолжительность определяется по договоренности сторон.
Работникам, выехавшим за границу или получившим статус внутренне перемещенного лица, работодатель обязан предоставить такой отпуск на срок, указанный в заявлении, но не более чем на 90 календарных дней.
Кроме того, по семейным обстоятельствам или по другим причинам с согласия сторон может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 30 календарных дней в году.
Министерство юстиции отмечает, что предоставление ежегодного отпуска является обязанностью работодателя.
В мирное время закон запрещает не предоставлять работнику ежегодный отпуск полной продолжительности в течение двух лет подряд.
Однако при действии военного положения эта норма не применяется. То есть ограничение по обязательному предоставлению полного ежегодного отпуска в течение двух лет подряд на этот период не действует.
Ранее РБК-Украина писало, что закон гарантирует военнослужащим право на ежегодный и ряд других видов отпусков. В то же время из-за боевой обстановки командование может изменять сроки их предоставления, но безосновательный отказ в отпуске может быть обжалован в установленном законом порядке. Мы рассказывали, сколько может длиться отпуск военного.
Также писали, на какой дополнительный отпуск могут претендовать военные в Украине.