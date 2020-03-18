Правила карантину в Україні: що потрібно знати про обмеження і штрафи

У зв'язку із загрозою поширення коронавірусу, 12 березня в Україні був введений карантин. Через зростання захворюваності на СOVID-19 в наступні кілька днів умови карантинного режиму посилилися. Детально про всі діючі обмеження і відповідальність за їх порушення - на РБК-Україна.

Що заборонено під час карантину

Кабінет міністрів прийняв рішення оголосити карантин на всій території країни з 12 березня до 3 квітня з метою запобігання спалаху коронавірусу.

16 березня уряд ввів ряд додаткових заходів, а Верховна рада прийняла законопроект для протидії поширенню інфекції.

В даний момент в Україні встановлено такі обмеження:

всі освітні установи не працюють;

заборонені масові зібрання людей кількістю понад 10 осіб;

закриті розважальні центри, кінотеатри, музеї та інші заклади культури і дозвілля;

призупинено роботу торгових центрів і ринків, за винятком продовольчих секторів і продуктових супермаркетів;

закриті заклади побутового обслуговування та сфери послуг (салони краси, спортзали і т.д.);

обмежена робота закладів громадського харчування (кафе і ресторани не приймають відвідувачів, але можуть виконувати доставку на замовлення);

в медичних установах призупинено проведення планових операцій (винятком є ​​термінові і невідкладні);

заборонений в'їзд на територію країни іноземних громадян.

Варто відзначити, що на 18 березня в Чернівецькій, Житомирській та Київській областях діє режим надзвичайної ситуації.

Крім загальнонаціональних карантинних заходів, в даних регіонах не працює громадський транспорт, населенню не рекомендовано залишати будинки без крайньої необхідності, встановлений графік роботи для продуктових магазинів.

Обмежено транспортне сполучення

Посилений карантинний режим в Україні поширюється на всі види транспорту (за винятком особистого).

Пункти пропуску через український кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення були закриті з опівночі 17 березня. З цього ж дня "Укрзалізниця" скасувала всі міжнародні поїзди.

Жорсткі обмеження встановлені для внутрішніх перевезень:

17 березня було призупинено роботу метро в Києві, Дніпрі, Харкові;

залізничне сполучення всередині країни було зупинено з 12:00 18 березня;

залізничні вокзали закриті для відвідувачів, окрім кас, де можна оформити повернення квитків;

введена заборона на регулярні та нерегулярні автобусні перевезення міжміського, міжобласного та внутрішньообласного сполучення;

автобусам заборонено в'їзд на територію автостанцій, власникам автостанцій заборонено продавати квитки автоперевізникам;

з 12:00 18 березня в міських тролейбусах, маршрутках, автобусах, трамвайних вагонах кількість пасажирів не повинна перевищувати 10 осіб.

У Києві встановлені додаткові обмеження на проїзд в міському транспорті - у пасажирів обов'язкова наявність масок.

Контроль за дотриманням правил карантину в транспорті здійснюють правоохоронні органи.

Чим загрожує порушення карантину

У прийнятому ВР законопроекті про заходи боротьби з коронавірусом передбачено посилення відповідальності за порушення карантинного режиму:

штраф від 17 до 34 тис. грн - для громадян;

штраф від 34 до 170 тис. грн - для посадових осіб.

У разі, якщо порушення правил карантину було навмисним і призвело до поширення хвороби, винному загрожує кримінальна відповідальність у вигляді:

штрафу від 17 до 51 тис. грн.;

або арешт на 6 місяців;

або обмеження волі на 3 роки.

Недотримання правил карантину, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, карається позбавленням волі на 5-8 років.

Нагадаємо, через коронавірус був припинений весняний призов на строкову службу в армію.

Також в зв'язку з карантином у ЗСУ ввели обмеження. Військовослужбовцям заборонили відрядження і дозволили працювати за місцем проживання.