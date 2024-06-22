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Правила дорожного движения для пешеходов: полиция напомнила, что запрещено

Суббота 22 июня 2024 22:25
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Правила дорожного движения для пешеходов: полиция напомнила, что запрещено Иллюстративное фото: в Украине за нарушение ПДД могут оштрафовать пешеходов (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине действует ряд ПДД, однако они касаются не только автомобилей и другого транспорта, но и пешеходов.

О том, какие есть правила дорожного движения для пешеходов рассказывает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Запорожской области.

В полиции напомнили, что участниками дорожного движения не только водители, но и пешеходы. За нарушение ПДД и на них могут налагаться штрафы.

Пешеходам запрещается:

  • выходить на проезжую часть, не удостоверившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;
  • внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;
  • допускать самостоятельный, без присмотра взрослых, выход детей дошкольного возраста на проезжую часть;
  • переходить проезжую часть вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или дорога имеет четыре и более полос для движения в обоих направлениях;
  • задерживаться и останавливаться на проезжей части, если это не связано с обеспечением безопасности дорожного движения;
  • двигаться по автомагистрали или дороге для автомобилей, за исключением пешеходных дорожек, мест стоянки и отдыха.

Ранее РБК-Украина рассказывала о правилах парковки, штрафах и других возможных санкциях. Также стало известно, что будет, если в автомобиле нет знака аварийной остановки.

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