Без права вето. Кулеба виключає особливий статус для Донбасу на умовах Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виключає можливість особливого статусу Донбасу з так званим "право вето", яке дозволило б регіону блокувати стратегічні рішення України. За його словами, такого особливого статусу, як хоче Росія, не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для видання Rzeczpospolita .

"Жоден регіон України не матиме права вето на загальнодержавні рішення. Це висічено в камені! Так що ніякого особливого статусу, як представляє Росія, ніякого права вето не буде", - заявив Кулеба.

За його словами, Україна проводить глибоку реформу децентралізації і готова працювати над реалізацією мінських угод.

"Але мінські угоди починаються з питань безпеки. Політична частина там стоїть лише на другому місці. Тому всі повинні в першу чергу зосередитися на безпеці", - додав міністр.