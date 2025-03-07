Украинские школьники за рубежом получат доступ к новой образовательной платформе: детали
Министерство образования и науки Украины планирует запустить специальный сайт, где украинские школьники, которые находятся за рубежом, смогут зарегистрироваться для изучения предметов украиноведческого компонента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра образования и науки Надежду Кузьмичеву.
По словам Кузьмичевой, новая платформа позволит значительно упростить процесс перехода на обучение по украиноведческому компоненту, вместо полноценного дистанционного обучения всех школьных предметов.
Она отмечает, что родителям и ученикам больше не придется самостоятельно искать школы, которые предлагают дистанционные классы. Достаточно будет зарегистрироваться на платформе и выбрать одно из верифицированных заведений.
Отметим, большинство украинских школьников, которые сейчас находятся за рубежом, не учатся по облегченной форме обучения по украиноведческому компоненту. Только 7 тысяч из 356 тысяч украинских школьников выбрали эту предложенную программу.
Ранее РБК-Украина писало, что украинцы, которые находятся за рубежом, смогут пройти Национальный мультипредметный тест (НМТ) для поступления в учреждения высшего образования Украины. Тестирование организуют в 28 странах, и поступающие имеют возможность выбрать удобное место для его прохождения. Это позволит обеспечить равные условия для всех абитуриентов, независимо от их места пребывания.
Также мы писали, что из-за войны и постоянных обстрелов многие семьи были вынуждены покинуть Украину, и теперь дети учатся в школах за рубежом. Родителям приходится выбирать, какая форма обучения будет лучшей для их детей. РБК-Украина рассказывало, какие формы обучения выбирают украинские школьники за рубежом.
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