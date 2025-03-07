Украинские школьники за рубежом получат доступ к новой образовательной платформе: детали

Министерство образования и науки Украины планирует запустить специальный сайт, где украинские школьники, которые находятся за рубежом, смогут зарегистрироваться для изучения предметов украиноведческого компонента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра образования и науки Надежду Кузьмичеву.

По словам Кузьмичевой, новая платформа позволит значительно упростить процесс перехода на обучение по украиноведческому компоненту, вместо полноценного дистанционного обучения всех школьных предметов. Она отмечает, что родителям и ученикам больше не придется самостоятельно искать школы, которые предлагают дистанционные классы. Достаточно будет зарегистрироваться на платформе и выбрать одно из верифицированных заведений. Отметим, большинство украинских школьников, которые сейчас находятся за рубежом, не учатся по облегченной форме обучения по украиноведческому компоненту. Только 7 тысяч из 356 тысяч украинских школьников выбрали эту предложенную программу.