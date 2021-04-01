Понад 27 млн гривень доходу і мільйони доларів на рахунку: що задекларував глава НБУ
Голова Національного банку України Кирило Шевченко подав декларацію про доходи за 2020 рік. Він задекларував 27,5 мільйонів гривень доходів за минулий рік.
Про це свідчить декларація Шевченка.
Згідно з документом, 19,03 млн грн склала заробітна плата Шевченка в Укргазбанку. На посаді голови НБУ він отримав 2,4 млн грн зарплати. Дружина Шевченка Юлія отримала 20,8 тисячі гривень зарплати за 2020 рік від страхової компанії "Універсальний поліс".
Голова НБУ спільно з дружиною задекларував 3,4 млн грн доходу від відчуження цінних паперів і корпоративних прав в BofA Merrill Lunch, 1,2 млн грн відсотків Banque Lombard Odier and Co LTD, 187 тисяч грн страхових виплат, 163 тисяч грн виплат по облігаціях в Ощадбанку.
На банківських рахунках в Укргазбанку Шевченка зберігає 647 тисяч грн і 166 тисяч євро. На спільних з дружиною рахунках за кордоном в банку Banque Lombard Odier & Co LTD містяться 3,2 млн доларів і 6,6 тисяч євро, ще 147 тисяч євро - на персональному рахунку Шевченка в Expobank.
Також глава центробанку і його дружина володіють квартирою в Києві площею 304 квадратних метри і двома машиномісцями. В користуванні у них квартира в Києві площею 72 кв. м, домоволодіння в Київській області (село Забір'я) площею 208 кв. м та дві земельні ділянки по 25 га і 308 кв. м Крім цього Юлія Шевченко володіє земельною ділянкою в Криму.
Кирило Шевченко задекларував автомобіль Рeugeot PARTNER 2016 року випуску і квадроцикл OUTLADER (2018). У праві власності родини Шевченків знаходяться автомобілі Mercedes-Benz (2012 року) і Land Rover (2013 року). Також глава НБУ володіє правом користування на катер Super Air Nautique G23.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні хочуть змінити вимоги до декларування цінних паперів.
Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський задекларував квартири, годинник і майже 2,5 млн доларів боргу.