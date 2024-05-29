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Права нацменьшинств: Украина и Румыния впервые провели круглый стол с участием омбудсменов

Фото: Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной рады по правам человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Черновцах был проведен первый круглый стол с участием омбудсменов Украины и Румынии. На мероприятии обсуждались, в частности, вопросы защиты прав национальных сообществ и языковой политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса уполномоченный Верховной рады по правам человека.

На круглый стол в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича было приглашено более 140 представителей общественных организаций румынского национального сообщества, присоединились представители органов государственной власти и местного самоуправления.

По словам украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, на мероприятии консолидировали усилия с румынской коллегой Ретаной Вебер по защите прав национальных сообществ.

"Дискуссия была активной, поднимались острые вопросы. Многие представители румынского национального сообщества высказали свое мнение", - отметил он.

По итогам круглого стола было инициировано создание постоянной комиссии по правам нацменьшинств.

Кроме того, Лубинец подчеркнул, что Конституция Украины определяет как права, так и обязанности наших граждан.

"Поэтому если права нарушены - мы их защищаем, но не стоит забывать и об обязанностях! Кроме этого, отмечу, что в соответствии с нашей действующей Конституцией в Украине существует единое гражданство", - акцентировал омбудсмен.

Также Лубинец отметил, что представители национальных сообществ в Украине могут учиться на государственном и родном языках.

"Это однозначно большой плюс", - сказал он и добавил, что с румынской коллегой посетили 5 образовательных учреждений, финансируемых государственным бюджетом, где ученики всех возрастов владеют свободно как румынским, так и украинским.

 

Украина и Румыния провели круглый стол с участием омбудсменов (фото: facebook.com/dmytro.lubinets)

Напомним, в феврале Кабинет министров Украины утвердил методологию использования языков нацменьшинств в тех населенных пунктах, где они традиционно проживают. Это необходимо для вступления страны в Евросоюз.

Также сообщалось, что за два месяца до того, в декабре 2023-го, глава МИД Румынии приветствовала изменения в закон Украины о нацменьшинствах.

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Румыния