RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Работают с перебоями: как отключение света повлияли на отделения Ощадбанка

Фото: Отделения Ощадбанка работают с перебоями из-за отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Кисляк, Александр Белоус

Отключение света в последнее время повлияло на работу Ощадбанка. Автономное обеспечение имеет 450 отделений банка.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

"Это влияние на работу сети в последнее время усилилось. Конечно это влияет как на продажи, так и на операционные расходы, в частности из-за необходимости каждый раз запускать электрогенераторы и тратить топливо", - сказал он.

Наумов сообщил, что он ежедневно получает информацию о работе всех отделений. "Большинство из них все же работают, хотя и с перебоями. 450 отделений сети Power Banking имеют электроснабжение и связь постоянно", – добавил банкир.

По его словам, другие отделения при отсутствии электричества работают в режиме консультаций.

Отделение банков и Power Banking

Напомним, по состоянию на 1 июля 2024 года в Украине насчитывалось 5085 действующих структурных подразделений банков. Наибольшее количество отделений в государственном Ощадбанке - 1175. Кроме того, работа 607 отделений банка временно приостановлена.

В 2022 году системно важные банки Украины объединились для создания общей банковской сети – power banking. Они будут работать и предоставлять клиентам услуги даже в критической ситуации во время блекаута.

Сеть power banking насчитывает уже около 2 390 отделений, снабженных альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, усиленной инкассацией наличных денег и дополнительным персоналом.

В условиях блекаута в отделениях сети power banking для всех клиентов доступен определенный перечень неотложных банковских услуг, в частности:

  • получение наличных денег (в банкоматах или в кассе);
  • платежи, перевод средств (в кассе или в терминалах самообслуживания);
  • обмен валют (при наличии наличной валюты в кассе);
  • консультации менеджеров по финансовым вопросам.
Читайте РБК-Украина в Google News
ОщадбанкБанки