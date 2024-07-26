Работают с перебоями: как отключение света повлияли на отделения Ощадбанка

"Это влияние на работу сети в последнее время усилилось. Конечно это влияет как на продажи, так и на операционные расходы, в частности из-за необходимости каждый раз запускать электрогенераторы и тратить топливо", - сказал он.

Наумов сообщил, что он ежедневно получает информацию о работе всех отделений. "Большинство из них все же работают, хотя и с перебоями. 450 отделений сети Power Banking имеют электроснабжение и связь постоянно", – добавил банкир.

По его словам, другие отделения при отсутствии электричества работают в режиме консультаций.

Отделение банков и Power Banking

Напомним, по состоянию на 1 июля 2024 года в Украине насчитывалось 5085 действующих структурных подразделений банков. Наибольшее количество отделений в государственном Ощадбанке - 1175. Кроме того, работа 607 отделений банка временно приостановлена.

В 2022 году системно важные банки Украины объединились для создания общей банковской сети – power banking. Они будут работать и предоставлять клиентам услуги даже в критической ситуации во время блекаута.

Сеть power banking насчитывает уже около 2 390 отделений, снабженных альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, усиленной инкассацией наличных денег и дополнительным персоналом.

В условиях блекаута в отделениях сети power banking для всех клиентов доступен определенный перечень неотложных банковских услуг, в частности: