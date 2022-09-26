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Работал на войска РФ в Дымере. Жителя Киевской области подозревают в коллаборационизме

Фото: жителя Киевской области подозревают в коллаборационизме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Жителю Киевской области объявили о подозрении в коллаборационизме за то, что он во время временной оккупации части региона занимал псевдодолжность "заместителя председателя поселкового совета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый сотрудничал с военнослужащими РФ. Он добровольно согласился на их предложение и занял «должности» заместителя председателя Дымерского поселкового совета и директора Дымерского комбината коммунальных предприятий.

По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Как сообщалось, ранее правоохранители разоблачили пятерых коллаборантов на временно захваченных территориях Донбасса. Они помогают России и поддерживают оккупационные режимы.

Также СБУ идентифицировала и назвала имена коллаборантов на временно оккупированной территории Херсонской области, которые вступили в ряды так называемого "МВД РФ".

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Генеральная прокуратура УкраиныКиевская область