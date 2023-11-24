Работал "следователем" у оккупантов. Жителя Волчанская будут судить за госизмену

Житель города Волчанск, Харьковской области, добровольно согласился работать с россиянами и помогал допрашивать украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

Как выяснили следователи, в апреле прошлого года во время оккупации города Волчанск бывший начальник сектора дознания отдела полиции №1 Чугуевского РУП ГУНП в области добровольно решил пойти на сотрудничество с представителями РФ. Он согласился занять должность "следователя" в псевдоотделе полиции.

Мужчина проводил осмотр места событий, допрашивал незаконно задержанных лиц и патрулировал город вместе с российскими военными.

Кроме этого, он получил "повышение" от оккупантов и занял должность так называемого "начальника следственного отдела" в псевдоправоохранительном органе оккупантов. Для работы обвиняемый получил автомобиль "УАЗ-Патриот" с латинской буквой "Z".

В настоящее время мужчина скрывается от украинского правосудия на территории РФ, он объявлен в розыск.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Работа СБУ против предателей

Недавно был осужден житель Славянска, корректировавший российские ракетные удары по городу и сдающий позиции ВСУ.

Другого предателя приговорили к 13 годам за сотрудничество с оккупационной "властью". Житель Купянска устроился к ним работать правоохранителем.

Ранее сообщалось, что покушение на предателя и коллаборанта Олега Царева было спланированной спецоперацией Службы безопасности Украины.

Вчера стало известно, что СБУ в российском Белгороде ликвидировала Александра Слисаренко. Он занимал высокую должность в оккупационной администрации Харьковской области.

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