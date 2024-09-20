Работал на российскую разведку. СБУ задержала демобилизованного срочника ВСУ

В Запорожье был задержан агент военной разведки Российской Федерации (РФ). Им оказался демобилизованный срочник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что произошло

Задержанный шпионил за украинскими войсками, которые привлечены к боевым действиям на южном фронте. Согласно данным СБУ, врага больше всего интересовали позиции командных пунктов, складов с боеприпасами и укрепрайонов Сил обороны на Запорожском направлении. В том же числе шпион пытался узнать основные маршруты движения наших воинов, а также количество и наименование боевой техники.

Шпионом оказался завербованный врагом 22-летний демобилизованный срочник, который ранее проходил службу в одном из военных гарнизонов Украины. В поле зрения российской разведки он попал через своих родителей, которые проживают на временно оккупированной территории Запорожской области и также сотрудничают с врагом.

Фото: СБУ задержала демобилизованного срочника ВСУ, который работал на разведку России (t.me/SBUkr)

"В мае этого года он уволился в запас и поселился в областном центре. Впоследствии на него дистанционно вышел кадровый сотрудник 316-го разведцентра главного управления Генштаба Вооруженных сил России, базирующегося в Севастополе", - пишет СБУ и добавляет, что личность оккупанта уже была установлена.

Сначала вражеская разведка требовала от своего агента координаты боевых подразделений и логистических складов воинской части, в которой он ранее проходил службу. Позже, по заданию врага, он обходил прифронтовой город и скрыто фиксировал позиции наших бойцов и мостов.

Враг планировал использовать полученную информацию для подготовки ударов с использованием управляемых авиабомб, дронов-камикадзе и тяжелой артиллерии. Впрочем, агент был пойман "на горячем".

"На месте происшествия у задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации со своим российским куратором", - добавляет СБУ.

Что угрожает

Задержанному объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение.