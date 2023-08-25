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Работал в колонии по указанию россиян. В Херсоне будут судить коллаборанта

Херсон, Пятница 25 августа 2023 13:09
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Работал в колонии по указанию россиян. В Херсоне будут судить коллаборанта Фото: в Херсоне будут судить коллаборанта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсоне будут судить коллаборанта, работавшего в так называемой "исправительной колонии" по указанию российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую прокуратуру.

По данным следствия, во время оккупации Херсона фигурант добровольно перешел на службу в так называемую "Северную исправительную колонию № 90". Коллаборант занимал должность "младшего инспектора" надзорного отдела и получил от россиян звание "рядовой внутренней службы".

Предатель выполнял указания оккупантов, присматривал за удерживаемыми лицами, обеспечивал режим в незаконном органе.

Прокуроры передали в суд обвиняемый акт по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111 – 1 УК Украины).

Сейчас житель Херсона находится под стражей, где будет ожидать приговора суда.

Напомним, СБУ разоблачила в Краматорском российскую шпионку. Ею оказалась учительница лицея, которая передавала оккупантам данные о подразделениях ВСУ, участвующих в контрнаступлении под Бахмутом.

Также СБУ задержала в Славянске предателя, передающего врагу информацию об ВСУ. Им оказался работник одного из заводов

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