Работал на ФСБ за квартиру в Крыму. В Украине задержан еще один предатель (фото)

По данным правоохранителей, предателем оказался бывший военный, еще с 2010 года контактировавший с российской спецслужбой, а с 2020 - начал активно собирать разведданные об учениях ВСУ на юге.

"Особое внимание" обращал на ход международных военных учений в акватории Черного моря и тренировок сухопутных подразделений ВСУ на полигонах, в частности, боевых расчетов противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", - говорится в сообщении.

Указано, что мужчина пытался "отслеживать" поступление в Украину военной продукции и товаров двойного назначения через морские порты Одессы, Мариуполя, Черноморска, Измаила и Скадовска.

Впрочем, СБУ удалось разоблачить действия предателя и российских кураторов, на которых он работал.

По данным следствия, предателем оказался местный житель, окончивший в 1990 году Костромское высшее командное училище по специальности "химик-разведчик". Затем до середины 90-х проходил службу в штабе Одесского военного округа и уволился в звании капитан.

После этого мужчина занялся бизнесом и открыл в центре Одессы спортивный магазин, а кроме этого занимался контрабандой соответствующей продукции из РФ. Таким образом, он попал в поле зрения российской ФСБ.

Во время очередного пребывания в РФ его завербовал кадровый сотрудник ФСБ по Курской области. Именно он до полномасштабного вторжения отрабатывал своему агенту задачу по сбору развединформации в пользу страны-агрессора.

СБУ установило, что для коммуникации стороны использовали закрытые каналы электронной связи, а также агент передавал разведывательные "отчеты" во время личных встреч в России.

За выполнение таких "задач" предатель надеялся получить от россиян квартиру в оккупированном Крыму стоимостью 200 тысяч долларов. Впрочем, "мечтателя" уже задержала СБУ.

Фото: СБУ задержала предателя, работавшего на ФСБ в надежде получить квартиру в Крыму (ssu.gov.ua)

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 УКУ (государственная измена).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее СБУ задержала в Днепре группу агентов ФСБ, которые собирали данные о местах дислокации и перемещения украинских военных в прифронтовых районах.

Добавим, также в Сумской области задержаны российские агенты, которые сдавали дислокацию складов и позиций ВСУ.

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