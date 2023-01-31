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В Сумской области задержаны российские агенты. Сдавали дислокацию складов и позиций ВСУ

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Украина, Вторник 31 января 2023 15:55
В Сумской области задержаны российские агенты. Сдавали дислокацию складов и позиций ВСУ Фото: милиция задержала российских агентов в Сумской области (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

В Сумской области правоохранители задержали двух российских агентов, которые сдавали ФСБ месторасположение складов с боеприпасами и боевые позиции ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, один из подозреваемых, являющийся жителем Харьковской области, с начала войны проживал в Сумской области. В ноябре 2022 года он мобилизовался в ряды ВСУ, однако, поддерживая пророссийские идеи, вступил в сговор с сотрудником ФСБ РФ.

"Проходя службу в роте обеспечения в должности водителя, мужчина систематически посещал места дислокации украинских военных. С помощью мессенджера пересылал ему гугл-координаты мест расположения военнослужащих Вооруженных сил Украины и складов с боеприпасами", - говорится в сообщении.

Позже предателя передислоцировали на восток страны - в Донецкую область, где он продолжал заниматься сбором информации.

"Во избежание разоблачения собранные данные агент пересылал своему товарищу, который передавал их куратору из ФСБ", - рассказывают следователи.

По результатам спецоперации 30 января 2023 года правоохранители задержали обоих мужчин в порядке ст. 208 УПК РФ. У них изъяты мобильные телефоны с поличным. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры двоим мужчинам сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины).

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