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Работал на блокпосту "ЛНР". Еще один предатель оказался за решеткой

Фото: задержанный предатель приговорен к 15 годам тюрьмы (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

К 15 годам заключения приговорен очередной участник так называемой "ЛНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Как отмечает Луганская областная прокуратура, житель одного из сел Луганской области с 2014 года участвовал в незаконном вооруженном формировании так называемой "ЛНР". Он работал на блокпосту при въезде в город Лисичанск, обеспечивал проверку документов, осуществлял осмотр личных вещей гражданских, транспорта, наблюдал за прилегающей местностью.

Следователи доказали вину обвиняемого и в настоящее время он находится под стражей.

"При публичном обвинении Львовской областной прокуратуры житель Луганской области признан виновным в участии в террористической организации и в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении Офиса.

Недавно РБК-Украина сообщало, что СБУ задержала коллаборантов, которые во время оккупации Херсона заняли "должности" в так называемом МВД и похищали людей для пыточных.

Кроме того, на днях стражи порядка задержали трех человек в Херсонской области, поскольку во время оккупации части региона они помогали проводить "референдум". Коллаборанты угрожали расстрелом лицам, которые отказывались поставить нужную "отметку в бюллетенях".

Напомним, ранее мы писали, что СБУ разоблачила предательницу, помогавшую врагу во время оккупации Херсонской области. После побега россиян коллаборантка также пыталась поспешно покинуть Украину.

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