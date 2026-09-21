Будет работать целый день без розетки: раскрыта емкость батареи Galaxy S27

Что известно?

Galaxy S27 Ultra может получить аккумулятор примерно на 5700 мАч - это на 14 процентов больше, чем у нынешнего Galaxy S26 Ultra с батареей на 5000 мАч.

Документы также указывают на аккумулятор Galaxy S27 Pro емкостью около 5200 мАч, тогда как у предшественника этот показатель составляет 5000 мАч.

Кроме того, предыдущие утечки указывают на сохранение поддержки проводной зарядки на 60 Вт для обоих новых устройств.

Технологический контекст

Несмотря на то, что информация основывается на базах данных регуляторов, а не на официальном прессрелизе Samsung, профильные эксперты считают эти цифры вполне реальными.

Компания постепенно внедряет кремний-углеродную (silicon-carbon) технологию аккумуляторов - решение, которое уже доказало свою эффективность в сложных устройствах вроде серии Galaxy Fold 8.

Новые материалы позволяют заметно увеличить энергоемкость без критического увеличения толщины или веса корпуса.

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Детали будущего релиза

Samsung готовит Galaxy S27 с новым флагманским чипом Snapdragon, а подтверждение этому уже появилось во внутренних документах Qualcomm.

На сегодня зарегистрировано 3 отдельных варианта проекта, которые разрабатываются параллельно под кодовым названием чипсета SM8975:

SS_SM8975_GS27_AP - сборник, предназначенный для Азиатско-Тихоокеанского региона.

SS_SM8975_GS27_KOR - специальная версия устройства для домашнего рынка Южной Кореи.

SS_SM8975_GS27_VZW - модификация, созданная под требования американского мобильного оператора Verizon.

Все 3 проектные записи привязаны к пакету дистрибуции программного обеспечения под названием "Snapdragon_Premium_High_2026".

Полноценная презентация флагманской серии Galaxy S27 ожидается в ближайшее время.