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Работали на РФ и "возглавили" села. Двум жителям Донецкой области объявлено подозрение в госизмене

Иллюстративное фото: жителям Донецкой области объявлено подозрение в госизмене (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Жители Донецкой области в 2022 году добровольно согласились сотрудничать с российскими военными во время их оккупации территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

По данным следствия, российские войска захватили село Дмитровка Волновахского района. Там местный предприниматель вступил в должность в самопровозглашенных органах власти.

В июне 2022 года он стал "и.о. председателя Дмитриевской сельской администрации ДНР". Предатель взял на себя руководство фейковым ведомством и приступил к переписи населения. Он также принимал заявления и обращения граждан, создавая тем самым иллюзию эффективной работы.

Кроме этого к оккупационным властям присоединилась секретарь Бердянского сельсовета Мариупольского района. В ноябре 2022 года она возглавила местную "администрацию" и начала распоряжаться финансовыми ресурсами в соответствии с согласованным кураторами бюджетом.

Фото: жителям Донецкой области объявлено подозрение в госизмене (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Правоохранители обнаруживают предателей и коллаборантов в Украине

Недавно правоохранители объявили о подозрении "судьи Кировского межрайонного суда Донецка". Ей грозит 15 лет тюрьмы.

Также украинские правоохранители объявили подозрение главе Центральной избирательной комиссии России Элли Памфиловой за проведение незаконных "выборов" в Украине.

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