Как выяснили следователи, один из судей причастен к принятию незаконных решений в отношении крымских активистов. Речь идет о событиях 3 мая 2014 года, когда оккупанты запретили въезд в Крым лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву.

Тогда, выступая против оккупации полуострова, крымские татары перекрыли дорогу на нескольких участках трасс. Эти действия активистов были квалифицированы оккупантами как "административное правонарушение". Активисты были привлечены к "ответственностям".

Они также заняли должности судей в незаконно созданных Севастопольском городском суде, а также в Симферопольском и Красногвардейском районных судах Республики Крым.

При публичном обвинении прокуратуры вон получили заочно 12, 13 и 14 лет лишения свободы.

Наказание для оккупантов из "ЛНР" и "ДНР"

Недавно украинский суд отправил в тюрьму на 15 лет еще шестерых боевиков из "Л/ДНР".Они воевали против ВСУ, штурмовали Мариуполь и Бахмут.

Также сообщалось, что боевик "ЛНР" ушел за деньги воевать против украинских защитников и под Соледаром попал в плен. Правоохранители сообщили ему о подозрении.

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