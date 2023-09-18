RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Работали в оккупированном Крыму. Четырех судей осудили за госпредательство

Фото: Крым (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

К 2014 году осужденные занимали должности украинских судей на полуострове. После оккупации они способствовали становлению и укреплению российской власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Автономной Республики Крым и Севастополь.

Как выяснили следователи, один из судей причастен к принятию незаконных решений в отношении крымских активистов. Речь идет о событиях 3 мая 2014 года, когда оккупанты запретили въезд в Крым лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву.

Тогда, выступая против оккупации полуострова, крымские татары перекрыли дорогу на нескольких участках трасс. Эти действия активистов были квалифицированы оккупантами как "административное правонарушение". Активисты были привлечены к "ответственностям".

Они также заняли должности судей в незаконно созданных Севастопольском городском суде, а также в Симферопольском и Красногвардейском районных судах Республики Крым.

При публичном обвинении прокуратуры вон получили заочно 12, 13 и 14 лет лишения свободы.

Наказание для оккупантов из "ЛНР" и "ДНР"

Недавно украинский суд отправил в тюрьму на 15 лет еще шестерых боевиков из "Л/ДНР".Они воевали против ВСУ, штурмовали Мариуполь и Бахмут.

Также сообщалось, что боевик "ЛНР" ушел за деньги воевать против украинских защитников и под Соледаром попал в плен. Правоохранители сообщили ему о подозрении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КримВойна России против Украины