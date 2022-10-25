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Работали в "милиции" при оккупации. В Харьковской области задержали двух мужчин

Фото: в Харьковской области задержали мужчин, которые сотрудничали с оккупантами (facebook.com/IllyaAyzin)
Автор: Константин Широкун

В Харьковской области задержаны двое мужчин, работавших в так называемой "Народной милиции города Изюм" во время оккупации региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, во время оккупации Изюма местный житель согласился на предложение российских военных и вступил в должность в "милиции" под руководством войск РФ. Он стал "полицейским патрульно-постовой службы" в так называемой "Народной милиции Изюма".

Другой подозреваемый также согласился сотрудничать с оккупантами и стал "водителем дежурной части". Он возил псевдополицейских по необходимым адресам, а также ремонтировал служебные автомобили.

Правоохранители задержали их 24 октября в Харьковской области. При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры двум гражданам поставлено в известность о подозрении в коллаборационной деятельности.

Ранее прокуратура разоблачила сторонника оккупантов в Харьковской области, который во временной оккупации занимал должность псевдоруководителя "райавтодора", ему сообщено о подозрении.

Также напомним, что в Харьковской области обнаружили мужчину, который во время оккупации села призывал местных к поддержке захватчиков.

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