Работала на "избирательный штаб" партии Путина: СБУ задержала дочь экс-мэра Полтавы

Правоохранители задержали дочь экс-мэра Полтавы Александра Мамая. Она работала на "избирательный штат" российского диктатора Владимира Путина и получила миллионную прибыль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах и пресс-службу СБУ.
Как отмечают источники в правоохранительных органах речь о Наталье Веретенниковой (девичья фамилия Мамай - ред.)
Сотрудники СБУ задержали 36-летнюю женщину в Киеве. Отмечается, что она сотрудничала с РФ на российских выборах в 2022 и 2023 годах.
"По данным следствия, фигурантка владеет в Санкт-Петербурге рекламным агентством, участвовавшим в PR-кампании пропутинской партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.
В преддверии "единственного дня голосования" женщина распорядилась задействовать сотни рекламных стендов и бордов своей фирмы для распространения прокремлевской агитации.
Проживая в Киеве, коллаборантка дистанционно управляла рекламным бизнесом в России и получала от него миллионные дивиденды.
Так, в период сотрудничества с "избирательным штабом" партии Кремля, дочь Мамая получила прибыль более чем в 35 миллионов российских рублей.
Во время обысков по месту жительства и в киевских офисах задержанной обнаружены компьютерная техника, мобильные телефоны и финансовая отчетность о сотрудничестве с РФ.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении за коллаборационную деятельность.
Кроме того, по материалам СБУ, на все имущество задержанной наложен арест на общую сумму более 270 миллионов гривен.
Среди заблокированных активов - 3 квартиры в Киеве, минивэн и доли в уставных капиталах двух украинских компаний.
В настоящее время злоумышленница под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, что в конце декабря 2022 года бывшему мэру Полтавы Александру Мамаю вручили подозрение. Тогда он обвинялся в несанкционированном распространении информации о размещении подразделений ВСУ.
Тогда Мамай отвергал любые обвинения и назвал дело "политически мотивированным".
В конце марта, в начале марта 2023 года экс-мэра Полтавы осудили за организацию растраты более полумиллиона гривен.
Тогда суд признал Мамая виновным в организации растраты имущества путем злоупотребления своим служебным положением, а также в организации внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, что в итоге нанесло местному бюджету более 570 тысяч гривен ущерба.
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