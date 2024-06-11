Работала на "избирательный штаб" партии Путина: СБУ задержала дочь экс-мэра Полтавы

Как отмечают источники в правоохранительных органах речь о Наталье Веретенниковой (девичья фамилия Мамай - ред.)

Сотрудники СБУ задержали 36-летнюю женщину в Киеве. Отмечается, что она сотрудничала с РФ на российских выборах в 2022 и 2023 годах.

Рекламное агентство, пиарившее путинскую партию

"По данным следствия, фигурантка владеет в Санкт-Петербурге рекламным агентством, участвовавшим в PR-кампании пропутинской партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.

В преддверии "единственного дня голосования" женщина распорядилась задействовать сотни рекламных стендов и бордов своей фирмы для распространения прокремлевской агитации.

Проживая в Киеве, коллаборантка дистанционно управляла рекламным бизнесом в России и получала от него миллионные дивиденды.

Заработала миллионы

Так, в период сотрудничества с "избирательным штабом" партии Кремля, дочь Мамая получила прибыль более чем в 35 миллионов российских рублей.

Во время обысков по месту жительства и в киевских офисах задержанной обнаружены компьютерная техника, мобильные телефоны и финансовая отчетность о сотрудничестве с РФ.

Подозрение и арест имущества

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении за коллаборационную деятельность.

Кроме того, по материалам СБУ, на все имущество задержанной наложен арест на общую сумму более 270 миллионов гривен.

Среди заблокированных активов - 3 квартиры в Киеве, минивэн и доли в уставных капиталах двух украинских компаний.

В настоящее время злоумышленница под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.