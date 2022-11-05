Работала на оккупантов. В Харьковской области задержали экс-полицейскую

В Харьковской области правоохранители задержали бывшую полицейскую, которая во время оккупации вступила в ряды созданной россиянами "народной милиции".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Нацполиции.
Женщина ранее занимала должность участкового офицера полиции Купянского райотдела. Однако после оккупации региона отказалась покидать его и была уволена.
Предательнице теперь грозит тюремный срок от двенадцати до пятнадцати лет.
Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители задержали женщину, которая во время оккупации Купянска (Харьковская область) перешла на сторону РФ и собирала "налоги".
Также под Купянском задержали коллаборанта, решавшего социальные вопросы оккупантов.
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