Работала на оккупантов. В Харьковской области задержали экс-полицейскую

В Харьковской области правоохранители задержали бывшую полицейскую, которая во время оккупации вступила в ряды созданной россиянами "народной милиции".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Нацполиции.

Предательнице теперь грозит тюремный срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Женщина ранее занимала должность участкового офицера полиции Купянского райотдела. Однако после оккупации региона отказалась покидать его и была уволена.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители задержали женщину, которая во время оккупации Купянска (Харьковская область) перешла на сторону РФ и собирала "налоги".

Также под Купянском задержали коллаборанта, решавшего социальные вопросы оккупантов.

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