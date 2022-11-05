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Работала на оккупантов. В Харьковской области задержали экс-полицейскую

Фото: в Харьковской области за сотрудничество с оккупантами задержали экс-полицейскую (hk.npu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Харьковской области правоохранители задержали бывшую полицейскую, которая во время оккупации вступила в ряды созданной россиянами "народной милиции".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Нацполиции.

Женщина ранее занимала должность участкового офицера полиции Купянского райотдела. Однако после оккупации региона отказалась покидать его и была уволена.

Предательнице теперь грозит тюремный срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители задержали женщину, которая во время оккупации Купянска (Харьковская область) перешла на сторону РФ и собирала "налоги".

Также под Купянском задержали коллаборанта, решавшего социальные вопросы оккупантов.

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