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Работает HIMARS. Бойцы ССО показали, как уничтожили российского "Жителя" на Донбассе

Фото: защитники из HIMARS уничтожили российскую станцию постановки помех (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники на Донецком направлении уничтожили российскую станцию постановки препятствий "Житель". Для этого военные применили американскую реактивную систему залпового огня HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ в Facebook.

Военные отмечают, что операторы ССО, работая на Донецком направлении, выявили позицию автоматизированной станции постановки помех Р-330Ж "Житель". Станция находилась далеко за линией столкновения.

Бойцы ССО оперативно передали координаты военным одного из ракетно-артиллерийских подразделений. Благодаря точному удару ракетой HIMARS позиция оккупантов была полностью уничтожена.

Напомним, за минувшие сутки наши военные отбили более 45 атак оккупантов на четырех направлениях.

Кроме того, ВСУ за сутки уничтожили 540 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ уже лишилась около 180 590 своих солдат.

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