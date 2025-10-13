RU

Экономика Авто Tech

Работники ДТЭК были отмечены грамотами Рады за вклад в развитие угольной промышленности

Фото: работники ДТЭК были отмечены грамотами Совета за вклад в развитие угольной промышленности (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Семь работников компании ДТЭК получили грамоты Верховной Рады Украины за вклад в развитие угольной промышленности, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Семь сотрудников ДТЭК Энерго получили государственные награды - грамоты Верховной Рады Украины за весомый вклад в развитие угольной промышленности, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм. Награждение состоялось 9 октября в Комитете Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг", - говорится в нем.

Отмечается, что грамотами Верховной Рады Украины были награждены: Виталий Тутов, Леонид Триколич, Надежда Салабай, Людмила Клементьева, Виктор Вершина, Юрий Кулиух и Максим Руденко.

"ДТЭК Энерго искренне поздравляет шахтеров и машиностроителей с заслуженными наградами. Ваша самоотверженность, сила и профессионализм - это надежная основа энергетической устойчивости Украины и залог того, что в наших домах будет свет и тепло", - отметили в ДТЭК.

 

 

Ранее в Одесской области энергетики ДТЭК Рината Ахметова были отмечены почетными грамотами Кабинета Министров и Черноморского городского совета.

ДТЭК