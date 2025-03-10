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Работники "Ощадбанка" организовали схему кражи денег клиентов, они задержаны

Понедельник 10 марта 2025 17:55
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Работники "Ощадбанка" организовали схему кражи денег клиентов, они задержаны Фото: работники "Ощадбанка" организовали схему кражи денег клиентов (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Киберполиция совместно с СБУ разоблачили работников одного из отделений банка, которые без ведома клиентов перевыпускали банковские карты и присваивали средства. Инцидент произошел во Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь о работниках "Ощадбанка".

Как установили правоохранители, шестеро сотрудников, включая руководителя отделения, в течение 2023-2024 годов организовали преступную схему, с помощью которой получали доступ к счетам клиентов.

Злоумышленники подменяли финансовые номера телефонов на подконтрольные, что позволяло им входить в интернет-банкинг, перевыпускать карты и осуществлять незаконные операции. Для создания иллюзии присутствия клиентов в отделении мошенники использовали специальные программные средства для подмены фото. После перевыпуска карты руководитель лично забирал ее и обналичивал средства через банкоматы или POS-терминалы.

Фото: работники "Ощадбанка" организовали схему кражи денег клиентов (t.me/UA_National_Police)

Правоохранители установили, что таким образом банкиры похитили средства с 19 счетов на сумму более миллиона гривен. Во время обысков у фигурантов изъяты черновые записи с реквизитами клиентов, банковские карты и мобильные телефоны.

Сейчас всем участникам схемы сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включая несанкционированные действия с информацией в компьютерных системах. Им грозит до шести лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься банковской деятельностью.

Стоит напомнить, что согласно опросу, жертвами мошенников с начала полномасштабного вторжения стали 11% украинцев. Чаще всего обманывают при покупке или продаже товаров в интернете.

Ранее в Министерстве юстиции объяснили украинцам, какие банковские схемы используют злоумышленники для выманивания денег и как уберечься.

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