Работникам культуры повысят зарплаты: кто получит на 70% больше должностного оклада

Главное: Масштабное повышение с 2027 года: В Украине существенно возрастут должностные оклады работников государственных и коммунальных учреждений культуры.

В Украине существенно возрастут должностные оклады работников государственных и коммунальных учреждений культуры. Кого коснутся изменения: Кроме работников учреждений культуры, чьи зарплаты определяются Единой тарифной сеткой, повышение получат сотрудники Украинского культурного фонда (УКФ) и Украинского института книги.

Кроме работников учреждений культуры, чьи зарплаты определяются Единой тарифной сеткой, повышение получат сотрудники Украинского культурного фонда (УКФ) и Украинского института книги. Нюансы для отдельных категорий: Если к окладу работника уже применяется повышающий коэффициент, то его должностной оклад вырастет на 40%.

Если к окладу работника уже применяется повышающий коэффициент, то его должностной оклад вырастет на 40%. Старт большой реформы бюджетников: Аналогичные изменения и переход на новую современную систему оплаты труда планируется внедрить для всей бюджетной сферы.

Кому повысят зарплаты

Для работников государственных и коммунальных учреждений культуры, чьи зарплаты определяются по Единой тарифной сетке, а также для сотрудников Украинского культурного фонда и Украинского института книги должностные оклады увеличат на 70%.

Соответствующее постановление Кабинет Министров принял по совместному предложению Министерства культуры и Минэкономики.

Впрочем, повышение будет одинаковым не для всех.

Работникам, чьи оклады уже сейчас рассчитывают с применением повышающих коэффициентов, установили отдельный порядок . Если такой коэффициент не превышает 1,3 , должностной оклад вырастет на 40% .

Почему решили изменить систему

В Министерстве культуры объясняют, что повышение зарплат является не отдельным решением для одной отрасли, а только началом реформы оплаты труда всей бюджетной сферы.

По словам вице-премьер-министра по гуманитарной политике - министерки культуры Татьяны Бережной, следующим шагом должен стать переход к современной и понятной системе оплаты труда.

В Минэкономики добавляют, что аналогичные изменения впоследствии планируют ввести и в других отраслях бюджетной сферы .

Что еще предполагает постановление

Правительство поручило областным и Киевской городской военным администрациям обеспечить выполнение постановления в подчиненных учреждениях культуры .

В то же время, органам местного самоуправления рекомендовали также перейти на новые подходы к оплате труда и пересмотреть работу сети культурных учреждений , чтобы по возможности направить сэкономленные средства на повышение зарплат работникам.

В Кабмине рассчитывают, что реформа поможет сделать работу в сфере культуры более конкурентной, удержать профессионалов и повысить престиж профессий в отрасли.