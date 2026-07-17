Работникам культуры повысят зарплаты: кто получит на 70% больше должностного оклада

С 1 января 2027 года работники государственных и коммунальных учреждений культуры начнут получать высшие должностные оклады. Для большинства они возрастут на 70%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Главное:
Для работников государственных и коммунальных учреждений культуры, чьи зарплаты определяются по Единой тарифной сетке, а также для сотрудников Украинского культурного фонда и Украинского института книги должностные оклады увеличат на 70%.
Соответствующее постановление Кабинет Министров принял по совместному предложению Министерства культуры и Минэкономики.
Впрочем, повышение будет одинаковым не для всех.
Работникам, чьи оклады уже сейчас рассчитывают с применением повышающих коэффициентов, установили отдельный порядок . Если такой коэффициент не превышает 1,3 , должностной оклад вырастет на 40% .
В Министерстве культуры объясняют, что повышение зарплат является не отдельным решением для одной отрасли, а только началом реформы оплаты труда всей бюджетной сферы.
По словам вице-премьер-министра по гуманитарной политике - министерки культуры Татьяны Бережной, следующим шагом должен стать переход к современной и понятной системе оплаты труда.
В Минэкономики добавляют, что аналогичные изменения впоследствии планируют ввести и в других отраслях бюджетной сферы .
Правительство поручило областным и Киевской городской военным администрациям обеспечить выполнение постановления в подчиненных учреждениях культуры .
В то же время, органам местного самоуправления рекомендовали также перейти на новые подходы к оплате труда и пересмотреть работу сети культурных учреждений , чтобы по возможности направить сэкономленные средства на повышение зарплат работникам.
В Кабмине рассчитывают, что реформа поможет сделать работу в сфере культуры более конкурентной, удержать профессионалов и повысить престиж профессий в отрасли.
Напомним, за последний год средняя зарплата в вакансиях в Украине выросла с 24 до 30 тысяч гривен . В Государственной службе занятости также назвали регионы с высокими зарплатами, наиболее оплачиваемые профессии и специальности, где работодатели предлагают самые низкие оклады.
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