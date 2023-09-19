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Сотрудник полиции продавал информацию о Кабмине. Еще одному фигуранту объявили подозрение

Вторник 19 сентября 2023 18:47
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Сотрудник полиции продавал информацию о Кабмине. Еще одному фигуранту объявили подозрение Фото: сотрудник полиции продавал информацию о Кабмине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили еще одного фигуранта дела, в котором бывший правоохранитель продавал информацию об украинских чиновниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

По данным ведомства, подозреваемый выступал посредником между учредителем агентства и действующим правоохранителем и побуждал последнего к активизации "выгодного сотрудничества".

Он также работал в правоохранительных органах.

Напомним, 11 сентября следователи ГБР разоблачили работу частного агентства по предоставлению детективных услуг. Тогда было установлено, что бывший правоохранитель основал структуру после увольнения в запас. Вместе с еще одним приспешником они получали информацию из государственных баз данных.

Фигуранты дела через чаты и группы в мессенджерах находили клиентов, готовых платить за частную информацию по адресам проживания, номерам автомобилей и мобильных телефонов граждан, а также сведения о пересечении госграницы.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от призыва в армию. В рамках дела проведено около сотни обысков в военкоматах 11 областей Украины.

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