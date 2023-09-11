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Сотрудник полиции через "детективное агентство" продавал информацию о Кабмине

Понедельник 11 сентября 2023 15:19
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Сотрудник полиции через "детективное агентство" продавал информацию о Кабмине Фото: полиция (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Следователи разоблачили бывшего сотрудника полиции, создавшего "детективное агентство" для продажи частной информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

По данным ведомства, правоохранитель был уволен в запас, но после этого он основал частное агентство по предоставлению детективных услуг. К этой работе он привлек своего товарища, продолжавшего нести службу в правоохранительных органах.

Они с помощью мессенджеров общались со своими "клиентами", готовыми платить за частную информацию по адресу проживания, номерам автомобилей и мобильных телефонов граждан, а также сведения о пересечении государственной границы.

Милиционер находил в базах данных и копировал частную информацию. Цена "услуги" в среднем составляла 200 долларов в зависимости от объема информации.

В ходе обысков был обнаружен большой массив заказов по отношению к гражданам Украины. В том числе были и заказы по чиновникам и Кабинету министров. Информация о них во время российской агрессии могла нанести большой ущерб интересам Украины.

Действующий сотрудник полиции был отстранен от службы и объявлен подозрение. Его сообщнику также доложено о подозрении в сбыте информации с ограниченным доступом.

Фигурантам дела грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от призыва в армию. В рамках дела проведено около сотни обысков в военкоматах 11 областей Украины.

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ГБР
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