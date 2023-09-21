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Трудоустройство человека с инвалидностью. Как работодателю получить компенсацию

Фото: человек с инвалидностью (freepik_com)
Автор: Наталья Кава

В Украине введена программа, благодаря которой работодатель, трудоустроивший человека с инвалидностью и подготовивший для него рабочее место, имеет возможность получить компенсацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабмин.

За трудоустройство человека с инвалидностью работодатель может получить компенсацию в размере не больше:

  • 100,5 тыс. грн – за лиц с инвалидностью I группы;
  • 67 тыс. грн – за лиц с инвалидностью ІІ группы.

На эти средства можно будет приобрести следующие позиции: мебель, компьютеры и оргтехника, программное обеспечение, перила и брусья. Полный список можно просмотреть нажав ЗДЕСЬ.

Как получить компенсацию

Работодатель должен в течение 90 дней со дня трудоустройства подать заявление о предоставлении возмещения стоимости расходов в центр занятости по месту осуществления своей хозяйственной деятельности.

В ней должны быть указаны сведения о работодателе и наемном работнике. А также необходимо добавить:

  • копию документа, подтверждающего трудоустройство;
  • документы, подтверждающие приобретение вспомогательных средств для устройства рабочего места (договор, счет-фактура, счет, квитанция, накладная и т.п.).

Центр занятости после рассмотрения предоставленных работодателем документов в десятидневный срок принимает решение о предоставлении компенсации или отказе в ее предоставлении.

Почему можно получить отказ?

Отказ можно получить в случаях, когда работодатель:

  • имеет задолженности по уплате налогов, заработной платы, единого взноса, является банкротом или против него возбуждено дело о банкротстве (ликвидации);
  • предоставил неполный пакет документов или указал недостоверные сведения о себе и работнике;
  • осуществляет хозяйственную деятельность на территории России или Белоруссии;
  • против него введены специальные экономические санкции и т.п.

МСЭК в Украине

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что в Украине прекратят деятельность медико-социальных экспертных комиссий. Они перестанут существовать до 1 января 2025 года.

Во время военного положения на повторное обследование и прохождение медико-социальной экспертизы (МСЭК) для установления группы инвалидности полгода. I, II или III группу инвалидности устанавливают исходя из состояния здоровья человека.

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