Трудоустройство человека с инвалидностью. Как работодателю получить компенсацию

В Украине введена программа, благодаря которой работодатель, трудоустроивший человека с инвалидностью и подготовивший для него рабочее место, имеет возможность получить компенсацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабмин.
За трудоустройство человека с инвалидностью работодатель может получить компенсацию в размере не больше:
На эти средства можно будет приобрести следующие позиции: мебель, компьютеры и оргтехника, программное обеспечение, перила и брусья. Полный список можно просмотреть нажав ЗДЕСЬ.
Работодатель должен в течение 90 дней со дня трудоустройства подать заявление о предоставлении возмещения стоимости расходов в центр занятости по месту осуществления своей хозяйственной деятельности.
В ней должны быть указаны сведения о работодателе и наемном работнике. А также необходимо добавить:
Центр занятости после рассмотрения предоставленных работодателем документов в десятидневный срок принимает решение о предоставлении компенсации или отказе в ее предоставлении.
Отказ можно получить в случаях, когда работодатель:
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что в Украине прекратят деятельность медико-социальных экспертных комиссий. Они перестанут существовать до 1 января 2025 года.
Во время военного положения на повторное обследование и прохождение медико-социальной экспертизы (МСЭК) для установления группы инвалидности полгода. I, II или III группу инвалидности устанавливают исходя из состояния здоровья человека.
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