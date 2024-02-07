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Флаг Украины в Крынках: в ВСУ объяснили важность такого достижения

Фото: Наталья Гуменюк, спикер Сил обороны юга Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Установка украинского флага в селе Крынки, которое находится на левом берегу Херсонской области, важно как для бойцов ВСУ, так и для мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо".

"Установка украинского флага в Крынках - это ответный жест на вызовы, которые создает в информационном обществе вражеская пропаганда", - отметила Гуменюк. 

По ее словам, россияне пытаются убедить население в оккупации, что их бросили, а украинские защитники выбиты с позиций. Но все увидели, что на левом берегу Херсонской области есть украинский флаг и бойцы Сил обороны. 

При этом те штурмы, которые россияне провели в прошлые сутки, были для них безрезультатными и плачевными. 

Гуменюк подчеркнула, что украинские воины продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра и работают над его расширением. 

"Установка флага в Крынках требовалось нашим бойцам, чтобы осознать, что нас оттуда не выбить. А также мирному населению левого берега, чтобы они чувствовали, что Украина рядом", - объяснила спикер Сил обороны юга.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 6 февраля, вечером проект DeepState обнародовал видео, на котором можно заметить, что украинские защитники установили флаг нашей страны в Крынках на левом берегу Херсонской области

Это произошло на фоне утверждений россиян, что Крынки находятся "под их контролем" и они всех якобы отбросили за Днепр.

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