RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Флаг России и вертолет. Захватчик банка в Грузии выдвинул новые требования

Фото: захватчик банка в Грузии выдвинул новые требования (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Преступник, который ворвался в отделение "Банка Грузии", выдвинул ряд условий. Он потребовал к уже заявленным 2 миллионам долларов, российский флаг, вертолет и рацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости Грузия.

Две женщины, которых он отпустил, говорят, что дверь в банк заминирована. По данным МВД Грузии, в банке остаются 12 заложников. На месте мобилизованы силы спецназа, бригады "скорой" и пожарные машины.

Налетчик одет в военную форму, лицо его скрывает маска. По его словам, взрывное устройство, установленное у входа, будет приведено в действие, если полиция начнет штурм. На теле у него закреплено оборудование, похожее на детонаторы.

Среди 12 заложников как минимум три женщины. Срок ультиматума уже истек.

Как пишет Грузия Новости, за последние два года, вместе с сегодняшним случаем, в Грузии было пять крупных инцидентов с захватом заложников. Кроме одного случая, объектом нападения всегда становились отделения "Банка Грузии". Все случаи обходились без жертв, в одном налетчику удалось скрыться с выкупом.

Следствие начато по четырем статьям УК Грузии, которые предполагают противоправное приобретение-хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, террористический акт и захват заложников в террористических целях. "Вмонтирован секундомер. Он не шутит", - говорит на видео один из заложников, подтверждая слова террориста.

Как сообщалось, в грузинском городе Кутаиси вооруженный мужчина ворвался в отделение одного из банков страны. Грабитель держит в заложниках 12 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия