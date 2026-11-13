Россияне устанавливают флаги, чтобы имитировать захват позиций, - Апостол

По его словам, после появления сообщений украинской стороны о результатах боевых действий, российские военные пытались повторно проверять информацию о контроле над отдельными территориями.

В частности, Апостол описал случаи, когда российские военнослужащие направлялись для установления флагов.

Командующий увязал такую практику, в частности, с проблемой недостоверных докладов в российской военной вертикали.

По его словам, командиры низшего уровня могут вводить в заблуждение старшее командование по реальной ситуации на поле боя.