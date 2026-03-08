"Прагматичный шаг": у Трампа объяснили смягчение санкций против нефти из РФ

Как известно, на днях США выдали Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти из-за дефицита, возникшего на фоне операции США против Ирана.

По этой причине ведущий спросил, не подрывает ли эта операция, как минимум в краткосрочной перспективе, цель США изолировать Россию и сделать союзников менее зависимыми от российской нефти, на что Райт сказал следующее:

"Нет, не подрывает. Политика США у отношении России совсем не изменилась. Индия прекрасно это понимает. Они фактически вытеснили всю российскую нефть из своего импорта и увеличивали импорт из США, из Венесуэлы и других стран. Индия была отличным партнерам в этом", - отметил министр.

По этому решению он добавил, что позвонил Индии как и глава Минфина США Скотт Бессент, заявив, что сейчас есть большое количество нефти, которое находится в море и ждет разгрузки на китайских НПЗ. И вместо того, чтобы ждать 6 недель для разгрузки там, Вашингтон предложил разгрузить ее раньше, на индийских НПЗ.

Резюмируя Крис Райт добавил, что шаг имел определенную цель, но он временный.

"Пусть она будет разгружена на индийских НПЗ, чтобы ослабить страх дефицита нефти, сдержать скачки цен и опасения, которые мы видим на рынке. Это просто прагматичное решение на короткий срок. Никаких изменений в политике против России", - подытожил глава Минэнерго.