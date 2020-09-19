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У Празі заборонили відвідувати рідних в лікарнях

Автор: РБК-Україна

У Празі (Чехія) введено заборону на відвідування госпіталізованих близьких і родичів. Це рішення прийняли у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

Про це повідомляє Радіо Прага.

Зазначимо, вчора в Празі було 2111 нових випадків коронавірусу. Всього в країні 22 тисяч заражень. Найбільш ураженими регіонами є Прага, Центральна Чехія, Кромержиш, Угерске-Градіштє і Хеб.

Ситуація настільки складна, що вимагає швидкої заборони на території Праги всіх публічних заходів.

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Нагадаємо, 13 вересня в Чехії заявили про початок другої хвилі коронавірусу.

Також про другу хвилю коронавіруса заявив уряд Австрії, там з п'ятниці на суботу підтвердили 869 нових випадків COVID-19. При цьому населення країни становить 9 млн осіб.

Австрії через збільшення кількості заражень коронавірусом ввели масковий режим в магазинах і школах.

Зазначимо, що Вірменія продовжила карантин через коронавірус до січня 2021 року.

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