У Празі під час стрілянини в лікарні поранили 2 людини

Стрілянину влаштував один з пацієнтів

В результате стрельбы в клинике "На Виноградах" в Праге (Чехия), два человека получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Lidové noviny.

Как сообщил представитель чешской полиции Ян Данек, стрельба произошла в пятницу, 8 марта, около 23:00 по местному времени в отделении гематологии. Один из пациентов открыл огонь по другим людям, которые находились в палате.

В результате стрельбы пострадали два человека, пациенты клиники. Ранения одного характеризуют как тяжелые.

"Его (раненого - ред.) состояние критическое", - отметил Данек.

Отмечается, что стрелок был задержан персоналом клиники. Мужчина владел оружием на законных основаниях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в результате стрельбы в Днепровском районе погиб мужчина.

Ранее в аннексированном Россией Крыму, в Евпаторийской городской больнице во время ночного дежурства произошла стрельба между двумя врачами. По предварительным данным, было применено травматическое оружие.

Кроме того, в результате стрельбы в немецком городе Мюнхен погибли два человека. Инцидент произошел на стройке. Одним из погибшим является человек, который начал стрельбу. Полиция перекрыла ряд улиц после стрельбы, в районе было остановлено движение трамваев.