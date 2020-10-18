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У Празі ультрас влаштували заворушення через карантин

Автор: Дмитро Левицький

У Празі сьогодні протести футбольних та хокейних ультрас проти карантинних обмежень переросли у заворушення. Силовики були вимушені застосували спецзасоби для розгону протестувальників.

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Про це повідомляє чеське видання "Czech Radio".

Щоб розігнати радикально налаштованих протестувальників, які кидали петарди та різні предмети, силовики застосували газ та водомет. В результаті зіткнень постраждали декілька людей, але точна кількість невідома.

Демонстрацію ініціювали прихильники одного з футбольних клубів, які вважають карантинні обмеження безглуздими та наслідком непідготовки уряду до другої хвилі коронавірусу.

Міністр внутрішніх справ Чехії Ян Хамачек вже пригрозив організаторам акції притягненням до відповідальності, адже вони не змогли забезпечити дотримання протиепідемічних заходів.

За даними ЗМІ, участь в акції протесту взяли близько 2 тисяч учасників, тоді як влада дозволяє масові заходи за участі не більше 500 осіб. Більшість з протестувальників були без масок на обличчі.

Нагадаємо, наприкінці вересня проти карантину протестували у Британії. Там акція також переросла у зіткнення з поліцією.

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