ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Лондоні сталися сутички між протестувальниками проти карантину і поліцією, є постраждалі

Лондон, Неділя 27 вересня 2020 04:32
Автор: РБК-Україна

У центрі Лондона відбулися сутички поліції та учасників акції проти карантинних обмежень, введених через пандемію коронавірусу. Тисячі протестувальників зібралися на Трафальгарській площі.

Про це повідомляє BBC News.

Поліція заявила, що учасники акції не дотримуються правил щодо соціальної дистанції і носіння масок, і попросили їх розійтися.

Для розгону протестувальників поліція використовувала кийки. Протестувальники у відповідь закилаои правоохоронців пляшками.

За інформацією влади, в результаті постраждали дев'ять поліцейських, були затримані 16 осіб.

Зазначимо, що акції протесту не підпадають під дію обмежень, але демонстранти повинні дистанціюватися, а організатори повинні представити оцінку ризиків.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі ВеликобританияЛондонкарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся