У Празі тисячі людей вийшли на антиурядовий протест

У столиці Чехії на Вацлавській площі Праги почалася акція протесту з вимогами відставки міністра юстиції Марії Бенешов, прем'єр-міністра Андрія Бабиша, а також забезпечення незалежності судової влади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Idnes.

На акції протесту присутні десятки співробітників поліції. За інформацією організаторів, протестувати вийшли близько 120 тисяч осіб. Згідно з задумом, протест буде найбільш демонстративним з 1989 року.

Зазначимо, демонстрації за відставку Бенешов проводяться щотижня з кінця квітня. Поштовхом до нинішніх акцій, перша з яких відбулася 29 квітня, стала відставка міністра юстиції Яна Кнежинека і обрання його спадкоємиці Бенешов, яка була радником президента Мілоша Земана з юридичних питань.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в листопаді 2018 року нижня палата парламенту Чехії намагалася винести вотум недовіри уряду Андрія Бабиша. Тоді це було пов'язано зі скандалом з його сином, якого нібито відвозили на лікування окупований Російською Федерацією Крим.

30 квітня президент Чехії Мілош Земан призначив нового міністра юстиції Марі Бенешову, незважаючи на масові протести проти її кандидатури, яка, на їхню думку, може поставити під загрозу правову систему.