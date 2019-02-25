У Празі проїзд у громадському транспорті буде безкоштовним у дні з найбільшим смогом

Такі заходи поширюватимуться на всі види громадського транспорту, включно з потягами

В Праге (Чехия) в дни с наибольшей загрязненностью воздуха общественный транспорт будет работать бесплатно. Соответствующее решение принял горсовет города, сообщает РБК-Украина по ссылке Novinky.

Как сообщается, такие меры будут распространяться на все виды общественного транспорта, включая поезда.

Один день бесплатного общественного транспорта обойдется городскому бюджету 5 млн чешских крон.

Напомним, в Люксембурге с 1 марта следующего года можно будет бесплатно ездить в автобусах, трамваях и железной дороге (за исключением вагонов первого класса).

Также сообщалось, что в 2018 году Эстония ввела бесплатный проезд на общественном транспорте в 11 из 15 регионов страны. Так власти страны хотят внести вклад в защиту окружающей среды. В частности, в Таллине рассчитывают, что бесплатные автобусы понижают частоту использования автомобилей гражданами страны.