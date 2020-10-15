У Чехії планують розгорнути тимчасові шпиталі для хворих коронавірусом

Фото: проведення ПЛР-тесту в Чехії (english.radio.cz)

У Чехії розгорнуть перший польовий шпиталь для прийому хворих коронавірусом. Військові побудують тимчасовий шпиталь на 500 чоловік.

Про це повідомляє Radio Prague.

Розпорядження про створення тимчасової лікарні дав прем'єр-міністр Андрій Бабиш, реагуючи на сплеск захворюваності COVID-19 у країні. Госпіталь створять в торговому центрі "Летняни" в Празі. У цьому закладі будуть працювати як військові, так і медичні працівники.

Крім цього, уряд планує закупити ще 4 тисячі ліжок для таких шпиталів.

Також в уряді закликали чеських медиків, які працюють за кордоном, повернутися в країну для допомоги в боротьбі з коронавірусом.

У середу в Чехії зафіксували понад 9,5 тисяч нових випадків зараження коронавірусом, що є антирекордом захворюваності. Всього за період пандемії захворіли понад 139 тисяч осіб, 1172 людини померло.

Сьогодні повідомлялося, що нові антирекорди приросту випадків зафіксовані у Польщі та Німеччині.

У Німеччині через погіршення ситуації з коронавірусом посилюють карантин. Посилення обмежень відбудеться і в Лондоні.