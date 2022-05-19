Чехія змінює правила розміщення українських біженців

Чеський уряд посилить правила розміщення біженців з України. Віце-прем'єр і міністр внутрішніх справ Віт Ракушан представив зміни в законі про проживання українських біженців на території Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik .

Нові поправки забороняють надавати тимчасовий захист громадянам Європейського Союзу. Ця норма стосується українських ромів, значна частина яких мають угорське громадянство, які прибули до Чехії через вищі соціальні виплати.

Також зміни збільшують термін розгляду заяви про тимчасовий захист до 60 днів, але при цьому скорочують час для повідомлення біженцем про зміну місця проживання з 15 до 3 днів.

Крім того, передбачається скорочення терміну надання безкоштовного медичного страхування біженцям у віці від 18 до 65 років до 180 днів.

Чехія також не буде виплачувати гуманітарну допомогу у випадках, якщо у біженців є житло, де їм безкоштовно надається харчування та інші зручності.