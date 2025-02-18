ПВО сбила более сотни: сколько дронов РФ запустила по Украине этой ночью

В ночь на 18 февраля 2025 года, с 19:00 17 февраля, противник атаковал 176-ю ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Они были запущены с семи направлений:

Орел;

Брянск;

Курск;

Миллерово;

Шаталово;

Приморско-Ахтарск;

оккупированного Крыма.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 103-х ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

Также 67 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны, без негативных последствий. Вследствие вражеской атаки пострадали Кировоградская, Харьковская, Киевская, Черкасская области.

Ночная атака дронов

Вечером понедельника, 17 февраля, во многих областях Украины объявили воздушную тревогу на фоне угрозы атаки удаленных дронов россиян. Воздушная тревога объявлялась и в Киеве, а впоследствии стало известно о работе ПВО в Киеве, в частности на севере города.

По данным местных властей, в Святошинском районе Киева было зафиксировано падение обломков БПЛА противника. Мэр Виталий Кличко проинформировал, что было возгорание на территории промышленного предприятия, а также пылали машины во дворе жилого дома рядом. Однако обошлось без пострадавших, обломки дрона противника упали в нежилой зоне, и был зафиксирован пожар в складском помещении.