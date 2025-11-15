ПВО сбила две ракеты "Кинжал" и 91 дрон: Россия атаковала сразу с нескольких направлений

В ночь на 15 ноября Россия нанесла по Украине очередную комбинированную атаку, применив аэробаллистические ракеты "Кинжал" и более сотни ударных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина - со ссылкой на Воздушные силы.
По данным Сил обороны, российские войска запустили три ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области. А также 135 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и дроны других модификаций с территории России и оккупированного Крыма. Около 80 из них - "Шахеды.
Атаку враг осуществлял с направлений Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск, Брянск, а также из районов Чауда и Гвардейское во временно оккупированном Крыму.
Отражение воздушного нападения обеспечивали авиация, подразделения зенитных ракетных войск, РЭБ, расчеты беспилотных систем и мобильные огневые группы.
По состоянию на 09:00 ПВО удалось сбить или подавить две ракеты "Кинжал" и 91 вражеский дрон на севере, юге и востоке Украины.
Несмотря на высокую эффективность обороны, зафиксировано попадание одной ракеты и 41 ударного дрона на 13 локациях по стране, также известно о падении обломков сбитых целей в четырех местах. Информация о последствиях уточняется.
В Силах обороны отметили, что атака еще продолжается - в небе до сих пор находятся российские беспилотники, а работа ПВО продолжается.
Вечером в пятницу, 14 ноября, россияне атаковали аэробаллистическими ракетами "Кинжал" Хмельницкую область. Согласно данным Воздушных сил, российские оккупанты запускали аэробаллистические "Кинжалы" на Староконстантинов.
Российские войска в ночь на 15 ноября атаковали ударными дронами Днепр и область. Возникли пожары, повреждены предприятия и пострадал один человек.