В Беларуси в третий раз за неделю "заблудился" российский дрон, - "Гаюн"
Утром, 16 июля, в третий раз за последнюю неделю, российский "Шахед" зашел в воздушное пространство Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Белорусский Гаюн".
Первые сообщения о нарушении воздушного пространства Беларуси появились около 4 утра.
Согласно данным Telegram-канал, беспилотник зашел в Беларусь в районе села Белая Сорока на территории Полесского радиационно-экологического заповедника. После этого БпЛА двигался на север, в направлении Хойников. После того как он обошел Брагин - направился в сторону поселка городского типа Комарин.
Фото: маршрут движения "Шахеда" (t.me/Hajun_BY)
"Уже в 5 утра шахед покинул Беларусь и вернулся на территорию Украины. Суммарно дрон-камикадзе провел на территории нашей страны около 50 минут и пролетел не менее 60 км", - пишет "Гаюн".
Беларусь, в свою очередь, не поднимала авиацию в указанных районах.
Дроны в Беларуси
В ночь на 13 июля Россия атаковала Украину пятью дронами-камикадзе. Тогда же противовоздушной обороне удалось уничтожить четыре из них. Другой вылетел из Украины в сторону Беларуси, в частности, в направлении Гомельской области.
Еще один аналогичный случай произошел 13 июля. Тогда же БпЛА долетел до Витебска.
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