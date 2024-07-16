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В Беларуси в третий раз за неделю "заблудился" российский дрон, - "Гаюн"

Вторник 16 июля 2024 09:14
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В Беларуси в третий раз за неделю "заблудился" российский дрон, - "Гаюн" Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Утром, 16 июля, в третий раз за последнюю неделю, российский "Шахед" зашел в воздушное пространство Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Белорусский Гаюн".

Первые сообщения о нарушении воздушного пространства Беларуси появились около 4 утра.

Согласно данным Telegram-канал, беспилотник зашел в Беларусь в районе села Белая Сорока на территории Полесского радиационно-экологического заповедника. После этого БпЛА двигался на север, в направлении Хойников. После того как он обошел Брагин - направился в сторону поселка городского типа Комарин.

В Беларуси в третий раз за неделю &quot;заблудился&quot; российский дрон, - &quot;Гаюн&quot;

Фото: маршрут движения "Шахеда" (t.me/Hajun_BY)

"Уже в 5 утра шахед покинул Беларусь и вернулся на территорию Украины. Суммарно дрон-камикадзе провел на территории нашей страны около 50 минут и пролетел не менее 60 км", - пишет "Гаюн".

Беларусь, в свою очередь, не поднимала авиацию в указанных районах.

Дроны в Беларуси

В ночь на 13 июля Россия атаковала Украину пятью дронами-камикадзе. Тогда же противовоздушной обороне удалось уничтожить четыре из них. Другой вылетел из Украины в сторону Беларуси, в частности, в направлении Гомельской области.

Еще один аналогичный случай произошел 13 июля. Тогда же БпЛА долетел до Витебска.

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